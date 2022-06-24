“البيباص”: الحكومة فشلت في إدارة ملف الصحة بالمُجمل من حيث توفير الأدوية والخدمات العلاجية

تحدث رئيس لجنة تقييم أداء المكتب الصحي بالسفارة الليبية بمصر بديوان المحاسبة طرابلس “عبد الرزاق البيباص” عبر برنامج فلوسنا قائلاً: الديوان قام بعملية التقييم؛ حيث حصرنا المخالفات وقمنا بتحديد المسؤوليات وتحوّل الملف للجهات المختصّة، ونحن لانمتلك سُلطة التحقيق والمرافعة أمام القضاء وغيرها.

وأضاف بالقول: نركز الآن على كيفية علاج مكامن الخلل الموجودة وتصويبها، ولايمكن للديوان أن يعمل لوحده في هذا الأمر فمن الضروري وجود جهود مشتركة مع وزارة الصحة سواءً عبر وكيل الوزارة أو نائب رئيس الوزراء الذي كان موجوداً في الساحة المصرية ووقّع اتفاقية مع المركز العالمي وأوفدت وزارة الصحة عدداً من اللجان لتقييم مزوّدي الخدمة.

وتابع بالقول: الخلل أساساً موجود في ليبيا وليس في ساحات العلاج بالخارج، فعندما تقوم بإحالة مريض دون أي مبالغ والمبالغ تملكها وزارة أُخرى ولاتعلم بتوقيت نقل الوديعة، وقد يصل عدد المرضى إلى رقم فوق استيعاب الساحة.

وقال: نحن نفتقد لإرادة إحداث التغيير في إدارة هذا الملف؛ والحكومة فشلت في إدارة ملف الصحة بالمُجمل من حيث توفير الأدوية والخدمات العلاجية؛ مثلاً حتى الآن نحن لانعلم كم عدد مرضى الأورام ولم نعد أي خطة أو بروتوكول لعلاجهم ولانمتلك منظومات حتى الآن لحصر المرضى وتوزيع الأدوية.

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