البيباص: نحن عجزنا للأسف عن إنجاز سجّل لمرضى السرطان لتعدادهم

صرح رئيس لجنة تقييم أداء المكتب الصحي بالسفارة الليبية بمصر بديوان المحاسبة طرابلس “عبد الرزاق البيباص” عبر برنامج فلوسنا قائلاً: اللجنة جاءت لمصر وفق تقارير للجان فحص مالي سابقة، وأول إجراء قمنا به هو تقييم مزودّي الخدمة وتصنيفهم.

وأضاف بالقول: إدارة هذا الملف سيئة جداً؛ والواسطة بالتأكيد ستكون موجودة ، والدولة لاتملك مخطط علاجي في ساحات معيّنة مُعتمدة.

وتابع بالقول: العلاج بالخارج جاء على حساب العلاج بالداخل؛ نحن لم نستطع تنمية قدراتنا في الداخل وحتى مستشفياتنا العامة حالياً انتهت ولايمكن النهوض بالصحة مالم يتم النهوض بالمستشفى العام.

وقال: من المفترض أنّنا نعمل حالياً على الجانب الوقائي لحمايتنا من تكاليف مستقبلية بدلاً من عجزنا هذا الناتج عن سوء الإدارة، نحن عجزنا للأسف عن إنجاز سجّل لمرضى السرطان لتعدادهم، والحل يبدأ من اعترافنا بواقعنا.

وختم حديته قائلاً: هناك جهود بُذِلت في السابق لانريد أن نبخسها حقها؛ ولكنها كانت فردّية وليس ضمن خطة متكاملة وكل مجهود ينتهي بخروج صاحبه من المشهد.

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