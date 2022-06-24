عضو لجنة تنظيم ملف العلاج بالساحة المصرية: المبالغ المالية التي تُنفق لا تحقِّق الأثر المأمول منها

صرحت عضو لجنة تنظيم ملف العلاج بالساحة المصرية “إسراء سعيد” عبر برنامج فلوسنا قائلة: من أبرز المخالفات أنّه لايوجد ضمان لحقوق المواطنين الليبييّن متلقّي الخدمات العلاجية، وكذلك لاشيء يضمن للمريض أن يتلقى علاجه، ولايوجد متابعة للحالات أو إقفال ملف!؛ ولاحتى ضمان لاستكمال العلاج وأن يعود المريض للداخل سليماً ومُعافى.

وأضافت بالقول: أن المبالغ المالية التي تُنفق لا تحقِّق الأثر المأمول منها، حيث أن المبالغ التي يتم إنفاقها لايُصاحبها جودة في الإستقبال والخدمات العلاجية بانسيابية واستمرار.

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