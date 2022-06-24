“عبد الجليل” يكشف عن عدة تجاوزات بملف العلاج .. ويقول: لن نترك الأمور كما هي عليه

كشف وزير الصحة بالحكومة المكلفة من قبل البرلمان “عثمان عبد الجليل” لبرنامج فلوسنا أن موضوع العلاج بالخارج ملف شائك وشهد الكثير من التجاوزات، وهذه التجاوزات ليست فقط عبر الحكومة منتهية الولاية وفق قوله ولكنها تمتد لأكثر من عشر سنوات، نتيجة تراكمات وسوء إدارة بشكل رهيب.

وتابع بالقول: أمرٌ كهذا مؤلم من جانبين، الأول كيف نرى المرضى الليبيين يتوافدون على الخارج ولايتحركون على الاهتمام الكافي ونتساءل لماذا.

وأضاف بالقول: ومن جانب آخر من يبالغ في الإنفاق وينهب في أموال الليبيين على حساب مرضهم؛ ونحن لن نترك الأمور كما هي عليه وسنعمل على تنظيمها بشكل صحيح.

وكشف أن الهدف الأول والأخير هو توفير العلاج بالداخل من الأساس؛ 80 و 90 في المئة فقط يسافرون من أجل تلقي الجرعات التي من الأسهل على الوزارة شرائها وتنظيم وصولها للمريض على أن تقوم بإرساله للخارج.

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