خاص.. “شكشك” يوجه مراسلة لتسبب خلاف لجنة ديون العلاج بالأردن والسفير الليبي هناك بإيقاف العلاج عن المرضى الليبيين

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية من مراسلة رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

تضمنت الإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم (262) لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج ، وحـيـث تـواردت اخبـار بـشـان اعـتـزام عـدد مـن المستشفيات الأردنيـة التوقـف عـن تقـديـم الخدمات العلاجية للمرضى الليبيين بسبب تأخر سداد الديون لصالح هذه المصحات.

ومـن خـلال البحـث تـبـيـن للـديوان أن أسباب تأخر تسديد ديون المصحات الأردنيـة يرجـع إلى وجـود خـلاف بين السفير الليبي في الأردن واللجنة المشكلة بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء (2021/262) بشـأن تشكيل لجنـة لمتابعـة ديـون الـعـلاج بالخارج حـول طريقـة تحويـل الأمـوال والسـداد، حيث يطـالـب السـفير بضرورة إحالة الوديعـة إلى السفارة وهـي مـن تقـوم بالإشراف علـى عمليـة السـداد وتمسك اللجنة برأيهـا بـضـرورة الإحالة مباشـرة إلى المصـحـات بعـد المراجعـة وهـذا وفقـاً لاشتراطات وضعها مصرف ليبيـا المركزي لإنفاذ عمليات السداد.

وكذلك تأخر اللجنة المشار إليها في تنفيذ مهامهـا المكلفـة بـهـا بـالرغم مـن أن قرار تكليفهـا صـدر بتاريخ 2021/08/31م ومـع هـذا لم يتم اختيار وتكليف مكتب مراجعـة إلى تـاريـخ الـيـوم وأن مـا قـامـت بـه اللجنـة هـو دعـوة مكاتب المراجعة لتقديم عروضها ولم يـتـم فـرز هـذه العروض وترسية تقـديم الخدمـة إلى هـذا الـتـاريخ، ويرجع السبب في ذلـك أيضـا إلى الخـلاف الحاصـل بـيـن السـفير واللجنـة المشـار إليهـا، حيـث استلم السفير العـروض المقدمة من شركات المراجعة ورفض احالتها الى اللجنة للمفاضلة فيما بينها.

وقال رئيس الديوان: حيـث أوصت اللجنـة المـذكورة في محضر اجتماعهـا الـثـامـن المنعقـد بـتـاريخ 2021/10/26م بالمكتـب الصحي بالسفارة الليبيـة عمـان بتحويـل مبلغ 14,138,557.00 مليون دولار امريكـي يمثـل نـسـب مـاليـة مـن الـديون للمستشفيات الأردنيـة المستمرة في قبـول وعـلاج المرضـى الليبيين إلى حين استكمال إجـراءات تكليـف شـركة مراجعـة .

وأوصى شكشك بضـرورة مراعـاة حالة المرضـى وعـدم تحميلهم مسؤولية هـذه الخلافات وحـث السـفارة واللجنـة بضرورة العمـل بـروح الفريـق الواحـد وإنهـاء الخـلاف الحاصـل في أسرع وقـت ومعالجة مشكلة توقـف المستشفيات عـن تقـديم الخدمـة مـن خـلال النظـر في توصية اللجنة المشار اليها أعلاه.

كذلك الإسـراع في تكليـف مـكـتـب مـراجـعـة مـن قبـل اللجنـة ويتم إحالة الوديعـة إلى حسـاب السفارة وفـق نـتـائج المراجعـة علـى أن يـتـم اسـتخدامها بـأوامر تحت إشـراف اللجنـة بحكـم اختصاصها، وعليهـا وضـع خـطـة تنظم عمليـة السـداد وفـق مخرجات المراجعة وتراقب عملية تحويـل الأمـوال الى المستشفيات المستفيدة وتقـديم تقارير دوريـة الى الجهات المختصة وصورة منه الى ديوان المحاسبة.

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