مصرف السراي للتجارة والاستثمار يفتتح فرعه الجديد بمدينة مصراتة

افتتح مصرف السراي للتجارة والاستثمار “أتيب” فرعهُ الجديد بمدينة مصراتة، وهي المدينة الثالثة التي يتواجد فيها مصرف السراي بعد طرابلس وبنغازي ليقدّم خدماته المصرفية للشركات والأفراد والتمويل المتناهي الصغر عبر برنامج “نماء تمويل”.

وحضر حفل افتتاح الفرع ممثلون عن المجلس البلدي مصراتة والعديد من رجال الأعمال البارزين، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة مصرف السراي ونائبه والمدير العام بالمصرف ورئيس قطاع الأعمال ومدير التجزئة ومدير نماء تمويل ومدير فرع مصراتة.

