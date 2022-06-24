اقتصاد

خاص.. تقرير التجارة الخارجية لليبيا الصادر عن المركزي يفصح عن حجم التبادل التجاري بين ليبيا والعالم الخارجي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير التجارة الخارجية لليبيا 2018 – 2021 الصادر عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي والذي يحوي تحليل لأهم مؤشرات التجارة الخارجية للاقتصاد الليبي خلال الفترة (2018 -2021) ، مع العالم الخارجي .

حيث سجل حجم التبادل التجاري (صادرات + واردات) بين ليبيا والعالم الخارجي خلال الفترة (2018-2021) ارتفاعاً بلغت نسبته خلال الفترة في المتوسط نحو 30.9%، ويعود هذا الإرتفاع في حجم التجارة الخارجية إلى نمو حجم الصادرات والتي بلغت في المتوسط نسبة 53.8%.

حيث سجل حجم التبادل التجاري لعام 2021 إرتفاعاً ملحوظاً بلغ 120.0% وذلك بسبب ارتفاع الصادرات النفطية نتيجة إستئناف إنتاج وتصدير النفط الخام بعد توقفه خلال عام 2020.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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