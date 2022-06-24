خاص.. بالتفصيل: تقرير التجارة الخارجية لليبيا الصادر عن المركزي يكشف عن نسبة حجم التجارة الخارجية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير التجارة الخارجية لليبيا 2018 – 2021 الصادر عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي والذي يحوي تحليل لأهم مؤشرات التجارة الخارجية للاقتصاد الليبي خلال الفترة (2018 -2021) ، مع العالم الخارجي .

حيث أظهر مؤشر (درجة الانكشاف الخارجي) أن نسبة حجم التجارة الخارجية (الصادرات + الواردات) إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى إستمرار إرتفاع درجة انكشاف الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي من 53.5% لعام 2018 إلى 60.5% في عام 2019، ثم إنخفضت إلى 43.2% في عام 2020 .

ثم إرتفعت الى 112.0 في عام 2021 مما يدل على إن الاقتصاد يتأثر بدرجة كبيرة بالتغيرات والظروف الخارجية.

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