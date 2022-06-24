خاص.. بالتفصيل: تقرير التجارة الخارجية الصادر عن المركزي يكشف مدى أهمية الصادرات الليبية لدول الاتحاد الأوروبي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير التجارة الخارجية لليبيا 2018 – 2021 الصادر عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي والذي يحوي تحليل لأهم مؤشرات التجارة الخارجية للاقتصاد الليبي خلال الفترة (2018 -2021) ، مع العالم الخارجي .

حيث أظهرت البيانات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي للصادرات الليبية الواردة الأهمية النسبية العالية التي تحظى بها الصادرات الليبية لدول الإتحاد الأوروبي، إذ بلغت خلال الفترة في المتوسط نحو 59.0% من إجمالي الصادرات، ويعود سبب إرتفاع الأهمية النسبية للصادرات الوطنية لدول الإتحاد الأوروبي (منطقة اليورو)، إلى خصائص اقتصادات هذه البلدان على إعتبارها بلدان صناعية تعتمد بدرجة كبيرة على النفط الخام، وتأتي الصادرات الليبية للدول الأسيوية في المرتبة الثانية إذ بلغت خلال الفترة في المتوسط نحو 23.6% من إجمالي الصادرات.

التقرير يوضح أن إيطاليا كانت أهم مستورد حيث بلغت نسبة ما صُدر إليها وحدها في المتوسط 19.0% خلال الفترة (2018–2021) على التوالي من إجمالي قيمة الصادرات الليبية، فيما تأتي دول الصين و ألمانيا وإسبانيا من ضمن أهم الدول المستوردة من ليبيا بنسب 12.4% ، 12.2%، 11.5% على التوالي خلال الفترة .

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