خاص.. بالتفصيل: الصادارات الأكثر إستحواذاً بليبيا.. تعرف عليها

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير التجارة الخارجية لليبيا 2018 – 2021 الصادر عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي والذي يحوي تحليل لأهم مؤشرات التجارة الخارجية للاقتصاد الليبي خلال الفترة (2018 -2021) ، مع العالم الخارجي .

كما أظهرت البيانات المتعلقة بالتركيب السلعي للصادرات الوطنية الواردة بالتقرير مدى استحواذ صادرات الوقود المعدنية والمحروقات والمواد المتصلة بها على النصيب الأوفر من إجمالي الصادرات خلال الفترة (2018 – 2021)، مشكّلة بذلك ما نسبته نحو 90.0% من اجمالي الصادرات، الأمر الذي يبين عدم تنوع الصادرات الوطنية، نتيجة ضعف هيكل الإنتاج المحلي وهو ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات إنتاج النفط وأسعاره في الأسواق الدولية.

فيما سجلت الصادرات الأخرى نسبة 10.0% من إجمالي الصادرات والتي في معظمها صادرات المعادن الثمينة ومصنوعاتها (الذهب) والمعادن العادية (الخردة) .

أظهر التقرير أن دولتي تركيا والإمارات العربية المتحدة هما أهم الدول المستوردة من ليبيا للسلع الأخرى عدا النفط والتي تركزت معظم مستورداتها من المعادن الثمينة والمعادن العادية ( الخردة ) .

كما يعتمد السوق المحلي بنسبة تتجاوز 85 % في تلبية احتياجات كافة القطاعات والافراد من السلع الاستهلاكية والرأسمالية كالآلات والمعدات والمواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للعملية الانتاجية، على الأسواق الخارجية.

وتعد بلدان الاتحاد الأوربي المصدر الرئيسي لواردات ليبيا حيث بلغت أهميتها النسبية في المتوسط نحو 36.5% من اجمالي الواردات خلال الفترة (2018 – 2021) حيث سجلت قيمة الواردات 5.3، 5.2، 4.4، 6.1 مليار دولار على التوالي خلال الفترة، ويعود ذلك الى الجوار الجغرافي الذي يلعب دوراً رئيسياً في زيادة حجم المبادلات التجارية بين ليبيا ودول منطقة اليورو، فيما شكلت الدول الاسيوية واقطار جامعة الدول العربية و الدول الاوروبية الأخرى النسب الباقية .

وتشير البيانات إلى ضعف المبادلات التجارية بين ليبيا والدول الافريقية وأستراليا ونيوزيلندا.

التقرير يوضح أن دول تركيا والصين والإمارات وإيطاليا تتصدر قائمة أهم البلدان المستورد منها، حيث بلغت نسبة ما أستورد منها حوالي 45.0% خلال الفترة (2018– 2021) من إجمالي قيمة الواردات الليبية.

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