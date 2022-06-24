اقتصاد

خاص.. بالتفصيل: واردات المنتجات المعدنية والآلات والنقل تحتل المرتبة الأولى بليبيا .. والغذائية على التوالي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير التجارة الخارجية لليبيا 2018 – 2021 الصادر عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي والذي يحوي تحليل لأهم مؤشرات التجارة الخارجية للاقتصاد الليبي خلال الفترة (2018 -2021) ، مع العالم الخارجي .

وبحسب التقرير فإحتلت واردات المنتجات المعدنية وكذلك واردات الآلات ومعدات النقل المرتبة الأولى من اجمالي الواردات خلال الفترة (2018 – 2021)، حيث شكلت 39.9% من إجمالي الواردات، وهذا يعكس مدى ضعف وعجز السوق المحلي في توفير العديد من السلع والخدمات التي يحتاجها الأفراد مما يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الإنكشاف الخارجي و زيادة الطلب على النقد الأجنبي.

فيما إحتلت واردات المواد الغذائية المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لتشكل 11.4%، فيما شكلت واردات المنتجات الكيمياوية، المملكة النباتية، الحيوانات الحية نسب 7.3%، 6.7%، 5.7على التوالي، أما واردات باقي أقسام السلع فقد شكلت النسبة الباقية والبالغة حوالي 29.0% من إجمالي الواردات السلعية.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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