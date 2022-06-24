اقتصاد

اللواء 444 قتال يعلن إزالته لعدد من أوكار تهريب البشر والوقود بمدينة بني وليد

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن اللّواء 444 قِتال أنّ مفارزه الموجودة في مدينة بني وليد من إزالة ستّة “أوكار” خُصّصت للتّهريب والإتجار بالبشر وتهريب الوقود وتم تسويتها بالأرض.

كما اقتحمت مفارز اللّواء وكراً لبيع الخمور وتم ضبط به كمية كبيرة من الخمور تُقدّر بخمسة عشر ألف لتر.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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