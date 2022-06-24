اللواء 444 قتال يعلن إزالته لعدد من أوكار تهريب البشر والوقود بمدينة بني وليد

أعلن اللّواء 444 قِتال أنّ مفارزه الموجودة في مدينة بني وليد من إزالة ستّة “أوكار” خُصّصت للتّهريب والإتجار بالبشر وتهريب الوقود وتم تسويتها بالأرض.

كما اقتحمت مفارز اللّواء وكراً لبيع الخمور وتم ضبط به كمية كبيرة من الخمور تُقدّر بخمسة عشر ألف لتر.

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