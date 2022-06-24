استقرار أسعار النفط بما يزيد عن 3 دولارات للبرميل

أخبار ليبيا 24

استقرت أسعار النفط، بما يزيد عن 3 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، مدعومة بنقص المعروض، لكنها سجلت ثاني انخفاض أسبوعي لها وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة، قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

وفي التسوية، ارتفع خام برنت 3.07 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 113.12 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.35 دولار أو 3.2 بالمئة إلى 107.62 دولار.

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم نقص الإمدادات هذا العام في الوقت الذي تعافى فيه الطلب من جائحة كوفيد 19. واقترب النفط من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارًا في عام 2008.

وحصل النفط الخام على دعم من الإغلاق شبه الكامل للإنتاج في ليبيا عضو أوبك بسبب الاضطرابات.

وقال، وزير النفط في حكومة الوحدة، محمد عون، أمس الخميس، إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، حجب عنه بيانات الإنتاج، مما أثار الشكوك بشأن الأرقام الصادرة الأسبوع الماضي.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك + في 30 يونيو. ومن المتوقع أن يلتزموا بخطة لتسريع الزيادات الطفيفة في إنتاج النفط في يوليو وأغسطس.

وقال عون، خلال الاجتماع العادي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للعام 2022، إنه سيشارك الأيام القادمة في الاجتماع الشهري لتحالف أوبك+.

وأضاف، أن “من غير المعقول حينما أسأل عن إنتاج ليبيا النفطي أجيب بأن صنع الله يمنع عني التقارير اليومية”.