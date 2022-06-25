باشاغا: بصفتي رئيس الحكومة المنتخبة أرحب ببيانٍ الدول الكبرى وأتطلع للعمل معها جنباً إلى جنب

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب “فتحي باشاغا” رداً على بيان الدول الكبرى الأخير:”أرحب بالبيان الصادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف:”بصفتي رئيس تلك الحكومة – المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة – أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال”.

يُشار إلى أنّ البيان قد حث قادة ليبيا على الاتفاق على أولويات الإنفاق العام للبلاد وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والرقابة.

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