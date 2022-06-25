خلال اجتماعه مع بلدي مرادة “القطراني” يؤكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات للبلدية التي ستمكّنها من تقديم خدماتها للمواطن

اجتمع نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “علي القطراني”، مع أعيان وحكماء بلدية مرادة.

تناول الاجتماع مناقشة أوضاع بلدية مرادة ، واحتياجاتها والصعوبات التي تعرقل تقديم خدماتها للمواطن.

وفي ختام الاجتماع أكد “القطراني” على ضرورة تقديم كل التسهيلات للبلدية ، والتي ستمكّنها من تقديم خدماتها للمواطن على أكمل وجه، إلى جانب إنهاء أي خلاف حاصل وإيجاد توافق بالبلدية ، مضيفاً بأنها ستكون من أولى البلديات المستهدفة في عملية إنتخاب البلديات التي ستجريها الحكومة لاحقاً ، لافتاً إلى أنه سيتواصل مع السيد رئيس الحكومة بهذا الخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية