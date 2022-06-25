اقتصاد

خلال اجتماعه مع بلدي مرادة “القطراني” يؤكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات للبلدية التي ستمكّنها من تقديم خدماتها للمواطن

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “علي القطراني”، مع أعيان وحكماء بلدية مرادة.

تناول الاجتماع مناقشة أوضاع بلدية مرادة ، واحتياجاتها والصعوبات التي تعرقل تقديم خدماتها للمواطن.

وفي ختام الاجتماع أكد “القطراني” على ضرورة تقديم كل التسهيلات للبلدية ، والتي ستمكّنها من تقديم خدماتها للمواطن على أكمل وجه، إلى جانب إنهاء أي خلاف حاصل وإيجاد توافق بالبلدية ، مضيفاً بأنها ستكون من أولى البلديات المستهدفة في عملية إنتخاب البلديات التي ستجريها الحكومة لاحقاً ، لافتاً إلى أنه سيتواصل مع السيد رئيس الحكومة بهذا الخصوص.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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