وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية يقومون بزيارة لمدينة بني وليد

قام فريق المشكل من وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية، والذي يضم رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية “فايز عمران” ومدير إدارة التدريب والتكوين المهني ” لبيب الرملي” وأمين شؤون ديوان بوزارة الخدمة المدنية “إبراهيم أبو المغاير” ومدير إدارة الملاكات والتنظيم الإداري “وناصر بربه” بزيارة إلى مدينة بني وليد بحضور عميد البلدية” د.يونس العزوزي” ومدير مكتب عمل بني وليد ومدير مكتب الخدمة المدنية في البلدية .

كما قام الفريق بزيارة كلية التقنية الإلكترونية وتم الاطلاع على المعامل والقاعات ومدى جهزياتها والقدرة الاستيعابية لاستقبال الباحثين عن العمل لتنفيذ البرامج التدريبية والتي سيتم تنفيذها في إطار روزنامة التدريب 2022م.

وأيضاً بزيارة الثانوية الصناعية العسكرية ومجمع الثانوية الصناعي والاطلاع على التجهيزات وورش العمل والقاعات التدريبية ومدى استعدادها لتنفيذ البرنامج التدريبي المتفق علية ولتفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارة العمل والتأهيل وجهاز التصنيع العسكري، كما أكد الفريق على المضى قدما لتنفيذ البرامج التدريبية وفق الخطة للباحثين وتجهيزهم لسوق العمل وذلك خلال الأيام القادمة.

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