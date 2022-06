أيدت محكمة الاستئناف في باريس وفق مانشره موقع أفريكا انتلجنس الفرنسي رجل الأعمال الفرنسي التونسي سام زورماتي الذي حاول بيع مبنى تابع للمؤسسة الليبية للإستثمار في باريس بقيمة 250 مليون يورو.

وذكر الموقع إن عديد الإجراءات القانونية الأخرى مازالت تهدد الأصول الليبية في فرنسا.

The post الأصول الليبية في فرنسا تحت التهديد appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا