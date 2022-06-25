“الدبيبة” يؤكد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص لتشجيع الاقتصاد الوطني وخاصة في المناطق الحرة

قام رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم السبت، رفقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الوزراء ، والوكلاء ، ورؤساء بعض المؤسسات والهيئات، وأعضاء المجلس البلدي مصراتة ، وعدد من سفراء الدول ، والمهتمين بالنشاط الاقتصادي، بالمشاركة في احتفالية الإنتهاء من أعمال البنية التحتية بمنطقة مصراتة الحرة.

حيث أشاد رئيس مجلس إدارة منطقة مصراتة الحرة خلال كلمته بالجهود المبذولة التي تؤكد الاستعداد للبدء الفعلي في تشغيل المنطقة الحرة بعد تعثر أستمر لسنوات.

ومن جهة أكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الحرة، على دور الوزارة في دعم هذه المنطقة من خلال ربطها بالجنوب لتصل إلى دولة النيجر، إلى جانب أن الوزارة تعمل علي ربط المناطق الحرة الاخري بأفريقيا معتبرًا الانتهاء من أعمال البنية التحتية خطوة مهمة لتفعيل المنطقة.

ومن جهة أخرى أكد “الدبيبة” على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص لتشجيع الاقتصاد الوطني وخاصة في المناطق الحرة وإعطاءهم الدور الأكبر في تشغيلها واستثمارها ، وأن يقتصر دور القطاع العام في إصدار اللوائح والتشريعات المنظمة التي تساهم في إزدهار المناطق الحرة المحلية.

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