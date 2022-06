ليبيا تتحصل على شهادة تسجيل الزيتون الأبيض

تحصلت ليبيا على شهادة تسجيل الزيتون الأبيض تحت اسم ” الزيتون الطرابلسي الليبي “، يأتي هذا على إثر البحوث التقنية التي قامت بها جامعة قرطبة بإسبانيا، وهي الجهة التي يعتمد عليها المجلس الدولي للزيتون في إجراء البحوث والدراسات وتسجيل أصناف الزيتون.

هذا وقد تولى مركز البحوث والتقنيات الحيوية بليبيا إجراء الوصف الظاهري للشجرة واتخاذ كافة الإجراءات العلمية التي أفضت إلى تسجيل الزيتون الأبيض باسم ليبيا.







