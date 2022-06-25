خاص.. فريق السيولة يكشف إنطلاق الجسر الجوي لنقل شحنات السيولة لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية .. وهذه التفاصيل

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إنطلاق الجسر الجوي لنقل شحنات سيولة لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية ، حيث وصلت يوم الخميس لمطار بنينا بمدينة بنغازي شحنة سيولة بقيمة 200 مليون دينار لفروع المصرف التجاري الوطني .

وفي هذه اللحظات تصل شحنة السيولة الثانية لمطار بنينا قادمة من طرابلس بقيمة 50 مليون دينار لفروع مصرف الوحدة ، ويعمل فريق السيولة على نقل باقي الشحنات هذا الأسبوع و بشكل مستمر لكل فروع المصارف.

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي طرابلس في إطار خطته لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، وتنفيذاً للخطة المتفق عليها مع المصارف التجارية والتي تهدف لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف قبل عيد الأضحى المبارك و بعد أن تم تغطية احتياجات المنطقة الجنوبية بالشحنات الأولى .

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