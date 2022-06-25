التكلفة المالية لعدد من حجاج 2022م

بلغت القيمة الإجمالية للتكلفة المالية لحجاج القرعة الحالي والحجاج المرجح قبولهم وعددهم 4495 شخص 131،727 مليون د.ل ، وقيمة حجاج أسر الشهداء والمفقودين ومبتوري الأطراف بالإضافة إلى المرجح قبولهم والبالغ عددهم 791 شخص 25،498 مليون د.ل.

إلى جانب المشرفين والفلسفين وأعضاء البعثة الحاليين + المرجح قبولهم وعددهم 507 شخص 14،857 مليون د.ل، وتذاكر سفر طيارات لحجاج ( القرعة ) + الرجح قبولهم وعددهم 4495 شخص 17،081 مليون د.ل،

وكذلك تكلفة أتعاب ومكافئات اللجان العاملة والمنسقين والمشرفين والمسعفين وعددهم 807 شخص 5،812 مليون د.ل، والمصروفات العمومية لبعثة الحجاج الليبية قرطاسية واستعمال وسائل نقل وبريح ومصروفات طارئة أخرى 2،350 مليون د.ل، وتذاكر سفر لحجاج أسر الشهداء والمفقودين بالأضافة إلى اللجان والفلسفين والمشرفين وأعضاء البعثة وعددهم 1298 شخص 4،932 مليون د.ل.

وبهذا قد بلغ الإجمالي الكُلي 202،258 مليون دينار ليبي .

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