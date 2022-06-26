العبدلي: ازدياد ساعات طرح الأحمال خارج عن إرادتنا وفي حال عدم وجود حل عاجل نتوقع تفاقم المشكلة

خرج رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” في تصريحٍ مُصوّر صباح الأحد عبر منصة حكومتنا الرسميّة.

قال فيه:” نوّد أن نوضّح لكافة الليبيّين أن المشكلة التي تحدث حالياً في الكهرباء من ازدياد ساعات طرح الأحمال هي أمر خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء؛ نتيجةً لفقد العديد من القدرات الكهربائية وخروج عدد من وحدات التوليد بسبب عدم توفر الغاز الطبيعي وخاصةً المصاحب لعملية استخراج النفط”.

وأضاف: “الغاز الطبيعي المصاحب لعملية استخراج النفط يعتبر الوقود لعدد كبير من محطات التوليد في ليبيا، وبفقد هذه المادة فقدنا قدرات تفوق الـ 1000 ميجا وهذا رقم لا يُستهان به ويعتبر كبير جداً في الشبكة الليبية.”

كما قال “العبدلي” أنّ كافة العاملين يحاولون قدر الاستطاعة السيطرة على الوضع؛ ولكن في حال عدم وجود حلول عاجلة وتوفير الغاز الطبيعي فإنّه يتوقع “تفاقم” المشكلة وازدياد ساعات طرح الأحمال؛ وناشد “العبدلي” كافة الليبيين وخاصةً المعنيّين بهذه المُشكلة لوقفة وطنيّة جادّة لتوفير الغاز الطبيعي بالسماح باستخراج النفط.

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