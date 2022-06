محذرة من المساس بها.. لجنة الطاقة ترفض مساعي «الدبيبة» تغيير إدارة النفط

حذّرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب من المساس بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، داعية لتحييدها من التجاذبات السياسية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنّ اتخاذ مثل هذه القرارات سيكون له الأثر السلبي على استمرار تدفق إنتاج النفط وتوقف عجلة الإنتاج والإضرار بالمصالح العامة.

وأكّدت اللجنة أنّ حكومة الوحدة الوطنية فاقدة للشرعية لاتخاذ مثل هذه القرارات ولم يعد لها الولاية القانونية، مشيرة إلى أنّها لن تعترف بأية قرارات ارتجالية في هذا الشأن وتُحمّل المسؤولية القانونية لمن يخالف ذلك.

