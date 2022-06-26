“الرعيض” يبحث فرص التعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن

توجه رئيس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض بزيارة إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببلدية زليتن حيث اجتمع بنائب رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء الغرفة وعضو الإتحاد عن غرفة زليتن وبحضور المدير العام للغرفة .

بحث الاجتماع فرص التعاون بين اتحاد الغرف وغرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن، كما تم مناقشة عديد الملفات المتعلقة باتحاد الغرف وعلاقته بالغرف كما تم مناقشة العديد من الملفات بالأنشطة الاقتصادية والإصلاحات الواجب اتخاذها .

ومن جهته أكد “الرعيض” على ضرورة تكثيف العمل وتضافر الجهود من أجل الإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع الاقتصادي في كافة المجالات من خلال التواصل المستمر بين الإتحاد والغرفة .

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