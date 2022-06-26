حمودة: الحكومة شكلّت غرفة عمليات لدعم جهود حل أزمة الكهرباء ولن نتهاون في ملاحقة المتورطين

أدرج المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” بياناً على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه “أزمة إمدادات الغاز الناتجة عن وقف انتاج وتصدير النفط ترتب عليه فقدان قرابة 1000 ميجا من انتاج الشبكة العامة، استمرار هذا الاقفال من المتوقع أن يؤدي إلى مفاقمة الأزمة وتضاعفها بحسب تقديرات إدارة الشركة والمختصين”.

وأضاف:”تؤكد الحكومة بأنها لازالت تسعى مع كل العاملين في الشركة العامة للكهرباء لمحاولة تخطي أزمة امدادات الغاز وتأثيرها على الشبكة؛ شكلت الحكومة غرفة عمليات من القطاعات المهنية كالنفط والدفاع والداخلية لدعم جهود حل الأزمة، لكن لازالت الأسباب ترتبط مباشرة بوقف الانتاج والتصدير”

كما قال “حمودة”: “تجدد الحكومة مطالبتها مكتب النائب العام بمباشرة التحقيق في العناصر التي تقف وراء اقفال الحقول النفطية إن اقفال الحقول النفطية والتبرير لها من أطراف سياسية جريمة في حق الشعب الليبي بكل المقاييس ولن تتهاون الحكومة في ملاحقة المتورطين”.

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