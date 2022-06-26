عاجل مصادر خاصة لصدى الاقتصادية: قيام رئيس الشركة القابضة للإتصالات محمد بن عي 2022-06-26 17:06:11

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مصادر خاصة لصدى الاقتصادية: قيام رئيس الشركة القابضة للإتصالات محمد بن عياد اليوم بتحويل مبلغ 50 مليون دينار من حساب الشركة القابضة للاتصالات في مصرف الجمهورية وكالة البريد إلى حساب شركة PPP التي يديرها عبد المجيد مليقطة بناءً على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة و هذا يأتي مخالفة لمنشور ديوان المحاسبة التي يقضي بوضع حسابات الشركة القابضة للاتصالات تحت الرقابة المصاحبة بعد محاولة الدبيبة السابقة لتحويل 200 مليون دينار إلى نفس الجهة.

#صدى #ليبيا

2022-06-26 17:06:11

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