خاص.. مستشار وزير الدولة لشؤون الاقتصادية يصرح لصدى حيال اجتماعه مع مدير صندوق التسهيلات المالية

صرح مستشار وزير الدولة لشؤون الاقتصادية “د. عماد بحري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص عقد اجتماع رفقة رئيس الفريق الاستشاري “أحمد الأحجل”، وذلك مع مدير صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل “أبوالقاسم السويدي” وذلك بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون الاقتصادية “د. سلامة الغويل”

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة اتفاقية التعاون لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإشراك القطاع الخاص في الدعم والتدريب، إلى جانب فتح سبل التعاون على إعداد مذكرة تعاون بين مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وصندوق التسهيلات المالية.

كما تم استعراض كافة الجوانب المتصلة بتحسين آليات التشغيل الراهنة من خلال برامج ريادة الأعمال في ليبيا، بما ينسجم مع دوافع الحرص لدى حكومة الوحدة الوطنية التي تسعى لتعزيز قيم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في إطار دعم القطاعين العام والخاص عبر توفير المناخ المناسبة للمنافسة.

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