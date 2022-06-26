اقتصاد

“أبوجناح” يؤكد على أهمية المشروعات والخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والتعمير

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف ” رمضان بوجناح “، اليوم الأحد، مع وزير الإسكان والتعمير “أبوبكرالغاوي ” .

تناول الاجتماع مناقشة بحث سير العمل بالوزارة والجهات التابعة لها ، وكذلك متابعة تنفيذ الوزارة لمشاريع التنمية ضمن خطة ( عودة الحياة) المعلن عنها من قبل رئيس مجلس الوزراء .

كما تقدم وزير الإسكان والتعمير بشرح مفصل عن سير العمل بالوزارة والجهات التابعة لها ، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل استئناف وبدء العمل بعدد من المشاريع التنموية  خصوصاً بالمنطقة الجنوبية  . 

وفي ختام الاجتماع أكد “أبوجناح” على أهمية المشروعات والخدمات التي تقدمها الوزارة ، والمسؤولية التي تلتزم الوزارة بتأديتها خدمة للمواطنين ، ضمن مبادرات رئيس حكومة الوحدة الوطنية .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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