“الدبيبة” يصدر قراراً بشأن إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قرار رقم 288 لسنة 2022 بشأن إيقاف مجلس إدارة عن العمل وتقرير بعض الأحكام.

حيث نص القرار على أن يوقف مؤقتاً عن العمل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ويحال لتحقيق الإداري وتدار الشركة تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء، كما يتم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير التخطيط المكلف وعضويته وزير الحكم المحلي وعضو عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء وعضو عن الجمعية العمومية للشركة يسميه رئيساً.

وتتولى اللجنة المشكلة بمادة “3” التحقيق الإداري مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في أسباب استمرار انقطاع الطاقة الكهربائية وخصوصاً فيما يلي: التحقيق في تأخر الشركة بإدخال بعض المحطات الجديدة على الشبكة العامة وفق المواعيد المحددة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة، إلى جانب التحقيق في استخدام المبالغ المخصصة للشركة خلال العام 2021 لحل أزمة الطاقة الكهربائية في ظل عدم وجود ما يقبالها من نتائج، وأيضاً التحقيق في عدم استكمال الإجراءات التعاقدية لمشروعات الصيانة الدورية والوقائية والمشروعات الجديدة.

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