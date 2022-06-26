اجتماع بشأن تسليم حوافظ مرتبات العاملين بشركة الخدمات العامة للنظافة

تم اليوم الأحد بمقر ديوان مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب ، تسليم حوافظ مرتبات العاملين بشركة الخدمات العامة للنظافة ، للمدير التنفيذي للشركة “عبدالجليل البرغثي” ، من قبل الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء بنغازي .

كما أكد “القطراني” على أنه كان حريصاً كل الحرص على أن تصل هذه المرتبات إلى مستحقيها من خلال ديوان مجلس الوزراء ، بعد أن تم الإتفاق على احالتها إلى حساب الديوان من قبل المجلس التسييري لبلدية بنغازي ، والذي التزم رئيسه “الصقر بوجواري” بإحالته للديوان في اجتماع رسمي بحضور وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية “سامي الضاوي” .

حيث أضاف “القطراني” بأن رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” يعطي هذا الموضوع أهمية قصوى ويطالب بمحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بقوت العاملين بالشركة ، وقوت الليبيين بصفة عامة.

وفي ختام الاجتماع أكد المدير التنفيذي للشركة “عبدالجليل البرغثي” بأن مرتبات خمسة أشهر لكافة العاملين بالشركة قد تم استلامها من قبل ديوان مجلس الوزراء بكافة المزايا وأنها ستكون في حسابات مستحقيها اعتباراً من صباح الإثنين 27 يونيو 2022 ميلادي.

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