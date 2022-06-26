الجمعية العمومية لشركة الإتصالات الدولية الليبية تعتمد المقترح التنظيمي للشركة

عقدت الجمعية العمومية لشركة الإتصالات الدولية الليبية اليوم الأحد 26 يونيو ، اجتماعها العادي الثاني لسنة 2022 ، وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات “محمد بن عياد” ، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات الدولية الليبية “عادل أبو فارس ، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الرقابة .

حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة استكمال إعتماد المشاريع التي أجلت لمراجعتها وضمان عدم تكرارها في الشركة ، وعرض مقترح تعديل اللائحة المالية ولائحة الإدارية لشركة ، كم تم إعتماد المقترح التنظيمي لشركة والقوائم المالية والحسابات الختامية لشركة للسنوات 2018 – 2019 – 2020 .

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