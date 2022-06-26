” أبوجناح” يبحث ما تعانيه المنطقة الجنوبية من صعوبات ومختنقات في مجال المواصلات والنقل

اجتمع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” اليوم الأحد، مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي، مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، مدير فرع جهاز المواصلات بالمنطقة الجنوبية، مدير مشروعات الطرق الرئيسية ورئيس مجلس إدارة “فياض برقن” للمقاولات ومدير المشروعات بشركة رواوص للبناء والصيانة.

تناول الاجتماع مناقشة ما تعانيه المنطقة الجنوبية من صعوبات ومختنقات في مجال المواصلات والنقل، كما شدد “أبوجناح” على ضرورة البدء الفعلي بهذه المشروعات بعد استكمال تجهيزات الموقعين بكل ما يلزم لوجستيا كما تعهدت الشركتين بالبدء بأعمال الاسفلت بمنتصف شهر يونيو القادم.

وفي ختام الاجتماع أكد “الشهوبي” بأن هدت الاجتماع يأتي في إطار متابعة الوزارة لتعاقدات الجهات التابعة لها بالمنطقة الجنوبية أهمها البدء الفعلي لمشروع صيانة طريق الشويرف _براك (قطاع برطمة) بطول (140) كلم والمتعاقد عليه مع شركتي الرواوص للبناء والصيانة.

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