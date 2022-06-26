“أبوجناح” يبحث حلحلة الصعوبات التي تواجه قطاع الصحة ببلدية مصراتة

عقد بديوان رئاسة الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد 26 يونيو ، اجتماع تقابلي ضم كل من وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” ومدراء الإدارات والمكاتب بوزارة الصحة ومسؤولي المراكز والعيادات التخصصية ببلدية مصراتة ، وذلك لحلحلة الصعوبات والعراقيل التي تواجه قطاع الصحة ببلدية مصراتة.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة استكمال العمل تجهيز المراكز والعيادات الطبية العامة وتوفير الأدوية اللازمة ، والتركيز على مركز الأورام والقلب والشريان ومركز الكلى ،إلى جانب استكمال المشاريع المتوقفة وتجهيزها .

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