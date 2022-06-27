خاص.. في تناقضٍ واضح .. عقيلة صالح يشكل لجنة بقرار سابق للتحقيق في مخالفات صنع الله .. والعريبي يدافع عنه

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على قرار سابق صدر من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتشكيل لجنة للتحقيق في تجاوزات رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله بخصوص فتح مكتب مبيعات ببريطانيا وعدم إلتزامه بتوصيات المجلس خلال جلسة مساءلة الحكومة بضرورة قفل هذه المكاتب.

وفي تناقض واضح وفق مصادرنا قام عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة والموارد عيسى العريبي بإصدار بياناً بخصوص متابعة اجتماع مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية يوم الخميس الماضي وماصرّح به رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مناقشة مقترح وزير النفط والغاز بشأن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

ويؤكد البيان بأن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية -حسب وصف البيان- هي فاقدة للشرعية القانونية لاتخاذ مثل هذه القرارات ويتعارض مع ماصدر من المجلس الرئاسي من تعميم حول عدم المساس بإدارات المؤسسات والهيئات العامة

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