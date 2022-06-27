خاص.. لتوفير السيولة للمواطنين .. المركزي يوجه منشوراً للمصارف بخصوص ساعات العمل قبل عيد الأضحى

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى المصارف التجارية بخصوص مواعيد العمل بمناسبة قرب عيد الأضحى وذلك في اطار توفير السيولة النقدية للمواطنين.

وتضمنت تحديد ساعات الدوام الرسمي ، بالنسبة للمواظفين من الأحد 26 يونيو إلى الخميس 7 يوليو تكون ساعات العمل من 9 صباحاً وحتى 4 مساءاً ويوم الجمعة 8 يوليو تكون ساعات العمل من 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً.

وللجمهور يوم الأحد 26 يونيو إلى الخميس 7 يوليو تكون ساعات العمل من 9 ونصف إلى 3 ونصف ظهراً ، ويوم الجمعة تكون ساعات العمل من 9 ونصف إلى 11:30 صباخاً .

على أن تكون عطلة عيد الأضحى اعتباراً من الأحد 10 يوليو حتى الخميس 14 يوليو والعودة للعمل الأحد 17 يوليو .

الجدير بالذكر أن فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي يعمل على توفير السيولة بفروع المصارف ونقل شحنات السيولة جواً وبراً.

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