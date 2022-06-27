«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 27 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 27 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.812 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.08 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9033 دينار، والدولار الكندي 3.7337 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2899 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.282 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3101 دينار، والدينار التونسي 1.5533 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.481 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 27 يونيو 2022: