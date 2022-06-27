“صنع الله”: ندرس إعلان حالة القوة القاهرة في منطقة خليج سرت

علق رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” قائلاً : ” ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال 72 الساعة القادمة مالم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت” حيث ندعو جميع الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد والسماح بتدفق النفط وعدم الإنجرار وراء دعوات التصعيد ونحث على التمسك بسيادة ليبيا .

مضيفاً” صنع الله” قائلاً: نحن أمام واقع يتكرر وهناك اغلاقات في منطقة خليج سرت ، وهناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس ، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية .

وأردف قائلاً: الحكومة مسؤولة على سيادة مؤسساتها ويجب عدم التسامح مع أي فرد أو وزير أو كأناً من كان من أن يسيس قطاع النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات أو مساومات أو تسويات ولا بد من الامتثال المطلق للقانون والشرعية الدولية ولا نقبل أن يمتثل أي منهما في أحد الجوانب، بينما يغض الطرف عن جانب آخر.

وقال صنع الله: لست سياسياً ولكن بإستطاعتي أن أدلكم على الاتجاه الصحيح ، فإستقرار ليبيا يبدأ من إدارة مواردها ، وستجدون قطاع النفط متحمساً للعمل والقيام بدوره الفني وغير السياسي يحفزهم تفهم النخبة السياسية النقية على خصوصية هذا القطاع الحيوي ودوره في حاضر ومستقبل البلاد .

أما بخصوص بيان الدول الخمس فقد رحب رئيس مجلس الإدارة بمضمون البيان معلقاً ” يسرني كثيراً تأكيد هذه الدول الفاعلة على أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي، وأن تكون حزمة النفقات العامة الأساسية للعام 2022 واضحة وتعكس الأولويات في الإنفاق على قطاع النفط المهتري، مع وجود إجراءات صارمة للتتبع والتحقق والإبلاغ والتدقيق ، وهذا يساعد قطاع النفط في القيام بمهامه ودوره دون أية معوقات.

وختم حديته قائلاً: الوضع جداً خطير فإستمرار تشغيل المرافق الحيوية من محطات كهرباء وتحلية مياه الشرب والمصانع الاستراتيجية – بانتظام – مرتبط ارتباط شرطي باستمرار إنتاج النفط الذي يتم مبادلة جزء منه بالوقود الموجه للمرافق الحيوية بموافقة الحكومة بسبب توقف مصرف ليبيا المركزي

ووزارة المالية عن تغذية حساب المحروقات منذ ستة أشهر ، وقد إنخفضت معدلات الصادرات النفطية بشكل لايمكننا مواجهة الطلب على المحروقات في القادم من الأسابيع ونتوقع أن تقوم الشركة العامة للكهرباء بطرح الاحمال لعدم توفر التمويل اللازم لتأمين الوقود السائل .

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