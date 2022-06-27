خاص..فريق السيولة لصدى: وصول 100 مليون لفروع الجمهورية بالمنطقة الشرقية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية وصول لمطار بنينا بمدينة بنغازي شحنة سيولة ثالثة بقيمة 100 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية ، وذلك في اطار خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا.

وتنفيذاً للخطة المتفق عليها مع المصارف التجارية والتي تهدف لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف قبل عيد الأضحى المبارك وبعد أن تم تغطية احتياجات المنطقة الجنوبية بالشحنات الأولى .

حيث انطلق الجسر الجوي لنقل شحنات سيولة لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية ، حيث تم ايصال 250 مليون لمصرفي الوحدة والتجاري، ليصل اجمالي الشحنات 350 مليون دينار ويعمل فريق السيولة على نقل باقي الشحنات هذا الأسبوع حيث مستهدف ايصال 700 مليون قبل نهاية الاسبوع تغطي احتياجات فروع مصارف المنطقة الشرقية بالكامل .

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