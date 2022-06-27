الحديد والصُلب تصدر التعليمات بضرورة استئناف العمل بالخطوط الإنتاجية بالدرفلة المسطحة

عقد رئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للحديد والصُلب “محمد الفقيه” اليوم الأثنين اجتماعاً، برفقة نائبه وعدد من المسؤولين بالقياديين بالإدارة العامة للدرفلة المسطحة على خلفية اعتراض مجموعة من العاملين بالتقسيمات التنظيمية بهذه الإدارة على بعض الاجراءات الضبطية المتخذة من قبل التقسيمات التنظيمية المختصة بالشركة حيال الحد من الاختراقات الأمنية والتنظيمية.

وفي ختام الاجتماع أصدر “الفقيه” تعليماته العاجلة بضرورة استئناف العمل بالخطوط الإنتاجية بالدرفلة المسطحة، وأن قرارا بتشكيل لجنة للتقصي عن أسباب المشكلة سيصدر هذا اليوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2022 للوصول إلى معرفة تفاصيل وملابسات الموضوع، مؤكدا على أن الجميع سواسية أمام القانون.

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