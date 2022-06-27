صنع الله: ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال الـ72 ساعة القادمة

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إنهم يدرسون إعلان حالة القوة القاهرة خلال الـ72 ساعة القادمة ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت.

صنع الله، في بيان له، دعا جميع الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد والسماح بتدفق النفط، وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد، مشيرًا إلى أن هناك إغلاقات في منطقة خليج سرت، وهناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس، ولكنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيتصدون لها وفق الأطر القانونية.

وفي سياق متصل أكد صنع الله أن الحكومة مسؤولة على سيادة مؤسساتها ويجب عدم التسامح مع أي فرد أو وزير أو من يسيس قطاع النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات أو مساومات أو تسويات ولا بد من الامتثال المطلق للقانون والشرعية الدولية.

وأوضح صنع الله أن الوضع خطير جدا وأن استمرار تشغيل محطات الكهرباء وتحلية مياه الشرب والمصانع بانتظام مرتبط ارتباطا شرطيا باستمرار إنتاج النفط الذي يتم مبادلة جزء منه بالوقود الموجه للمرافق الحيوية بموافقة الحكومة بسبب توقف مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية عن تغذية حساب المحروقات منذ 6 أشهر.

يشار إلى أن الناطق باسم حكومة الدبيبة محمد حموة أكد خلال مؤتمر صحفي له الموافقة على تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.