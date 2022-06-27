رئيس حكومة الوحدة الوطنية يبحث أوضاع مهجري بنغازي

اجتمع رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، اليوم الأثنين ، مع عدداً من مهجري المنطقة الشرقية، وذلك لمتابعة أوضاعهم والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجههم في ظل ظروفهم الاستثنائية.

كما أكد “الدبيبة” على أن مسؤولية كافة المهجرين ومعالجة مشاكلهم تقع على عاتق الحكومة ومؤسساتها، وأن المصالحة الوطنية ولم الشمل تظل هدفاً ينشده كل أبناء الشعب الليبي.

ومن جهة أخرى أكد رئيس مجلس حكماء وأعيان المهجرين، على أن حكومة الوحدة الوطنية اهتمت بهذا الملف دون غيرها من الحكومات، وكذلك نحتاج إلى زيادة التنسيق من أجل معالجة الأوضاع الإدارية والمالية لعدد من المهجرين، ولن يكون خارج منظومة الدولة في أي توجه يضمن حقوق الجميع.

وفي ختام الاجتماع أصدر “الدبيبة” تعليماته بضرورة مخاطبة كل الوزارات لمعالجة المشاكل التي نوقشت خلال هذا الاجتماع .

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