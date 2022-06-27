“دريبيل” يبحث آلية تنفيذ وإطلاق منصة الخبراء الليبيين

عقد رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس فرج دريبيل اجتماعاً اليوم الإثنين بمقر الغرفة مع رئيس الهيئة الليبية للبحث العلمي فيصل العبدلي وذلك لبحث أوجه التعاون في دعم البرامج البحثية وأصحاب الأفكار الريادية وتنظيم ندوات وورش عمل مشتركة تسهم في تطوير قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة من خلال الاستعانة بالخبراء والباحثين من ذوي الاختصاص.

كما ناقش الاجتماع سُبل تنفيذ منصة الخبراء الليبيين لدعم البرامج البحثية والدراسات المتخصصة، وتعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين من منتسبي الغرفة مع الخبراء والباحثين في تنفيذ البرامج البحثية والمشاريع الاستثمارية بمختلف القطاعات.

وتم ايضاً الإتفاق على إعداد وتوقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبلة تتضمن إطلاق منصة الخبراء الليبيين وآلية تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة لدعم قطاعات التجارة والاستثمار وتسهم في تحقيق التنمية المكانية والتنوع الاقتصادي.

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