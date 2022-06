قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إنّهم يدرسون إعلان حالة القوة القاهرة خلال 72 الساعة القادمة مالم يتم استئناف الانتاج و الشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت.

ودعا صنع الله جميع الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد والسماح بتدفق النفط وعدم الإنجرار وراء دعوات التصعيد ونحث على التمسك بسيادة ليبيا.

وذكر صنع الله «نحن أمام واقع يتكرر هناك اغلاقات في منطقة خليج سرت، وهناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس، ولكننا لن نقف مكتوفي الايدي بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية».

واعتبر صنع الله، أنّ الحكومة مسؤولة على سيادة مؤسساتها و يجب عدم التسامح مع أي فرد أو وزير أن يسيس قطاع النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات أو مساومات أو تسويات، وأنّه لا بد من الامتثال المطلق للقانون والشرعية الدولية ولا نقبل أن يمتثل اي منهما في أحد الجوانب، بينما يغض الطرف عن جانب آخر.

وتابع صنع الله أنّ الوضع جد خطير فإستمرار تشغيل المرافق الحيوية من محطات كهرباء وتحلية مياه الشرب والمصانع الاستراتيجية، بانتظام مرتبط ارتباط شرطي باستمرار انتاج النفط الذي يتم مبادلة جزء منه بالوقود الموجه للمرافق الحيوية بموافقة الحكومة بسبب توقف مصرف ليبيا المركزي، وزارة المالية عن تغذية حساب المحروقات منذ 6 اشهر.

واختتم صنع الله أنّه إنخفضت معدلات الصادرات النفطية بشكل لايمكننا مواجهة الطلب على المحروقات في القادم من الاسابيع ونتوقع ان تقوم الشركة العامة للكهرباء بطرح الاحمال لعدم توفر التمويل اللازم لتأمين الوقود السائل.

The post خلال 72 ساعة.. «صنع الله»: إذا لم يستأنف الانتاج والشحن سنعلن القوة القاهرة على خليج سرت appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا