مدراء الإدارات بالخارجي ومصرف الجمهورية يوقعون على إقرار الذمة المالية

قام مدراء الإدارات بالمصرف الليبي الخارجي ومصرف الجمهورية اليوم الإثنين 27 يونيو ، بتعبئة إقرار الذمة المالية الخاصة بهم وبأسرهم ، بمكتب إقرار الذمة المالية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .

هذا وقد استوفى كل من مدير إدارة المحافظ الاستثمارية ، ومدير إدارة العمليات النقدية ، ومدير إدارة المعلومات ، ومدير إدارة التسويق والعلاقات الخارجية ومدير إدارة المراجعة الداخلية ، ومدير إدارة المساهمات ، ومدير وحدة آمن المعلومات بالمصرف الليبي الخارجي ، ومدير إدارة الامتثال بمصرف الجمهورية كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتعبئة إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وبأسرهم ،

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