البريقة : خزانات الوقود لا تعاني من أي نقص

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط توفر الوقود بنوعية بشكل كامل بمدنية بنغازي وضواحيها ، وأن خزانات الشركة لا تعاني من أي نقص ، كما أكدت الشركة أن شركات التوزيع تستلم مخصصاتها اليومية من الوقود كاملة من مستودعات الشركة كامل , واستمرار وصول نواقل الوقود البحرية بشكل إعتيادي .

وأضحت الشركة أن سبب الازدحام بمدينة بنغازي على محطات الوقود راجع للإجراءات الاحترازية التي تم إتخاذها من قبل الجهات الأمنية ذات الإختصاص بعد حادثة حريق شاحنة الوقود ، وتحديد موعد توزيع الوقود بعد منتصف الليل الأمر الذي سبب بإرباك عملية التوزيع.

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