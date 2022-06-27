اقتصاد

البريقة : خزانات الوقود لا تعاني من أي نقص

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط توفر الوقود بنوعية بشكل كامل بمدنية بنغازي وضواحيها ، وأن خزانات الشركة لا تعاني من أي نقص ، كما أكدت الشركة أن شركات التوزيع تستلم مخصصاتها اليومية من الوقود كاملة من مستودعات الشركة كامل , واستمرار وصول نواقل الوقود البحرية بشكل إعتيادي .

وأضحت الشركة أن سبب الازدحام بمدينة بنغازي على محطات الوقود راجع للإجراءات الاحترازية التي تم إتخاذها من قبل الجهات الأمنية ذات الإختصاص بعد حادثة حريق شاحنة الوقود ، وتحديد موعد توزيع الوقود بعد منتصف الليل الأمر الذي سبب بإرباك عملية التوزيع.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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