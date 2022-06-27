عاجل مدير عام العامة للكهرباء “محمد بن اسماعيل” لفلوسنا : لا خبرة لدي في الكهر 2022-06-27 22:12:13

#عاجل
مدير عام العامة للكهرباء “محمد بن اسماعيل” لفلوسنا : لا خبرة لدي في الكهرباء ولكن لدي في خبرة في الإدارة وخبرة في إدارة الأزمات والحمد لله عملت بملف النظافة ونجحت به ومن الممكن أن أحقق شيء ملموس .
#صدى #ليبيا
2022-06-27 22:12:13
1656367933
#عاجل
مدير عام العامة للكهرباء “محمد بن اسماعيل” لفلوسنا : لا خبرة لدي في الكهرباء ولكن لدي في خبرة في الإدارة وخبرة في إدارة الأزمات والحمد لله عملت بملف النظافة ونجحت به ومن الممكن أن أحقق شيء ملموس .
#صدى #ليبيا
2022-06-27 22:12:13
1656367933
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