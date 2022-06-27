اقتصاد عاجل

#عاجل مدير عام العامة للكهرباء “محمد بن اسماعيل” لفلوسنا : لا خبرة لدي في الكهر 2022-06-27 22:12:13

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#عاجل

مدير عام العامة للكهرباء “محمد بن اسماعيل” لفلوسنا : لا خبرة لدي في الكهرباء ولكن لدي في خبرة في الإدارة وخبرة في إدارة الأزمات والحمد لله عملت بملف النظافة ونجحت به ومن الممكن أن أحقق شيء ملموس .

#صدى #ليبيا

2022-06-27 22:12:13

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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