“بتروجيت” تؤكد على إعادة فتح مقرها في ليبيا

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” ، اليوم الإثنين 27 يونيو ، عبر الدائرة المغلقة مع رئيس شركة بتروجيت ونائب رئيس الشركة ومدير عام التنمية بالشركة وبحضور مدير إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة.

وأكد “صنع الله” خلال هذا الاجتماع عزم المؤسسة على استغلال الإمكانيات التي يتمتع بها قطاع النفط الليبي ، ورغبته في إشراك بتروجيت للمساهمة في إنجاز مشاريع ضخمة وفق الإمكانيات المتاحة .

كما أطلع “صنع الله” مسؤولي الشركة على المشاريع والخطط التي تسعى المؤسسة لتنفيذها على الرغم من مشاكل الإقفالات ونقص التمويل ، وأبرزها صيانة البنية التحتية المتهالكة ، وإعادة تأهيل الحقول المدمرة ، وصيانة مستودعات شركة البريقة.

وناقش المجتمعون ما يمكن أن تقدمه الشركة في مجال صيانة خطوط الغاز والبنى التحتية للموانئ ، كما أكد مدير الصيانة والمشاريع بالمؤسسة على عزم المؤسسة للاستفادة من خبرات الشركة في إعادة تأهيل الحقول وتطوير حقول الغاز بالتزامن مع تنامي الطلب عليه .

كما أكد مسؤولي بتروجيت استعداد الشركة لتنفيذ هذه المشاريع مؤكدين على إعادة فتح مقرهم في ليبيا ، ومتابعتهم لتطورات قطاع النفط .

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