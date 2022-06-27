“بن إسماعيل” يوضح مدى قدرته للعمل على ملف الكهرباء

تحدث المدير العام المؤقت لشركة العامة للكهرباء “محمد بن إسماعيل” عبر برنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى قائلاً: ليس لدي خبرة في مجال الكهرباء ولكن لدي خبرة في الإدارة وإدارة الأزمات إلى جانب أنني قمت بالعمل في ملف النظافة سابقاً ونجحت به ومن الممكن أن أعمل بشئ ملموس في هذا الجانب كوني ليس بمدير عام للشركة أو مدير محطة أو مسؤول، فهذا المجال له مختصين من مهندسين وفنيين ولهم خبرات لعشرات السنين هي التي ستعمل وتكمل وتبني الكهرباء في ليبيا وأنا رجل إداري ولفترة مؤقتة.

وأضاف بالقول: في هذا الوقت كل المشاكل واضحة للمواطن توجد مشاكل تعاني منها الشركة وخارجة عن نطاق الدولة والحكومة مثل مشاكل في تذبذب الغاز، وكذلك المشاكل الأمنية وتهالك البنية التحتية وهي مشكلة كبيرة تعاني منها الشركة ولا يوجد شخص بين ليلة وضحاها أن يقوم بحلها.

إلى جانب أن محطة غرب طرابلس كانت من الممكن أن تعمل في بداية شهر سبعة ولكن نتيجة المشاكل التي حدتث في المحطة تم رجوع المهندسين إلى بلدانهم وتهالك في خطوط النقل في أنحاء ليبيا وخطوط الغاز ولا يجب أن تحل بهذه السرعة ، وسأعمل على إنهاء الوحدات الخارجة على الخدمة خلال 30 يوم

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