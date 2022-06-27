“بن إسماعيل”: لم أباشر عملي إلى هذه اللحظة .. وهذه قيمة الخسائر بقطاع الكهرباء

تحدث المدير العام المؤقت لشركة العامة للكهرباء “محمد بن اسماعيل” عبر برنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى قائلاً: أنا إلى هذه اللحظة لم أستلم ولم أباشر عملي والشركة بها مشكلتين منها: ضرورة استكمال لوحدات التروبينات، وكذلك خطوط النقل، وأيضاً تكملة خطوط النقل الطاقة بليبيا مثل محطة أوباري وهي جاهزة ولكن لديها مشكلة بخمس أبراج .

وأضاف بالقول: ويجب وضع حل لهذه الأبراج وخسارة الدولة حوالي إثنين مليار على بناء محطة وتكملتها، ولكنها تقف بشأن خمس أبراج ، ونحن مسكنا هذا المنصب لنعمل على ملف الكهرباء ،وكما نرى بأن الواقع مؤلم، ولكن الذي نستطيع العمل عليه سنعمل عليه، وممكن اختلافي مع باقي الأشخاص أنني أفضل العمل الميداني ومشكلة الأبراج سأحاول حلها بأي طريقة ونواعد المواطن على حلحلتها .

وتابع بالقول: يجب على كل الليبيين التكاثف لحل هذه الأزمة ، إذا كل الشعب ألتفت حول حلحة هذه المشكلة ستحل بالتأكيد ولا يجب أن ننظر إلى منطقة أو قبيلة على حساب الأخرى .

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