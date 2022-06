“بن إسماعيل”: الاشتباكات الأخيرة أدت إلى عرقلة خطة رئيس الحكومة في الحد من طرح الأحمال .. وسأعمل على إنهاء الوحدات الخارجة على الخدمة خلال 30 يوم وإن لم استطع فسأتوقف عن العمل

قال المدير العام للشركة العامة للكهرباء المؤقت “محمد بن إسماعيل” اليوم الاثنين إن واقع الكهرباء مؤلم ولايخفى على أحد وسنفعل مابوسعنا، وانا أحب العمل الميداني وسأحل مشكلة الأبراج.

وأضاف “بن إسماعيل” في تصريح له لبرنامج “فلوسنا” سأعمل علي إنهاء الوحدات الخارجة على الخدمة خلال 30 يوم، وإن لم استطع سأتوقف عن العمل، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الذين أحيلو للتحقيق لا ألوم عليهم فقد اشتغلو وواصلو الليل بالنهار ولكن الوضع خارج عن الإرادة.

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قد قدمت له خطة مولها ماليا وأشرف عليها ونتيجة للاستباكات التي شهدتها طرابلس أعاقت هذه الخطة التي كانت ستنتج 300‪ ميجاوات فقط.

وأكد “محمد بن إسماعيل” أن شركة سرت لتزويد النفط والغاز قد عملت على تزود الشركة العامة للكهرباء بالغاز ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة يقل التزويد.

